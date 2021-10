De vijftig vluchtelingen die Amersfoort gaat opnemen komen niet maandag, maar pas dinsdag naar de stad. De mannen, vrouwen en kinderen komen dan rechtstreeks uit het asielzoekerscentrum in Ter Apel, dat door de grote vluchtelingenstroom overvol zit.

Zondag meldde de gemeente Amersfoort al de vluchtelingen snel op te nemen en te verwachten ze maandag te verwelkomen. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) liet de gemeente maandagmiddag echter weten dat qua logistiek niet te gaan halen. De locatie waar de asielzoekers worden opgevangen, is ook nog ongewis: eerder op de maandag noemde Amersfoort het NH-hotel aan de Stationsstraat als opvanglocatie, maar volgens woordvoerder Manolito Buth is dat nu onduidelijk.

,,Wat blijft staan is dat de opvang in het hotel in eerste instantie voor korte duur is”, aldus Buth. Na een of meerdere nachten worden de asielzoekers overgebracht naar een tijdelijke locatie voor een langere periode. Waar dat is, moet nog worden beslist. Daarover overlegt de gemeente Amersfoort met het COA.

Amersfoort reageert hiermee op de oproep uit Ter Apel om vluchtelingen in de rest van het land onder te brengen. Het COA heeft altijd de voorkeur gehad voor grootschaliger opvang, maar inmiddels worden op meerdere plekken kleinere groepen ondergebracht.

Het kabinet riep provincies op om ieder honderd vluchtelingen op te vangen. Ook in de stad Utrecht komen tijdelijk vijftig extra opvangplekken.