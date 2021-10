De man of vrouw die zondagavond laat levenloos werd aangetroffen in een flat aan de Lommeroord in Baarn stierf volgens de politie een onnatuurlijke dood. Sporen van geweld werden daarentegen niet aangetroffen in de woning.

De melding vanuit het seniorencomplex in het centrum van Baarn leek in eerste instantie betrekking te hebben op een reanimatie. De persoon die brandweerlieden en ambulanceverplegers omstreeks 22.00 uur aantroffen in de flat bleek echter overleden. De vondst van het lichaam was het startsein voor recherche- en sporenonderzoek dat de halve nacht in beslag nam. Geschrokken buurtbewoners bekeken de verrichtingen bij de flatwoning van een afstand. Volgens een woordvoerder van de politie-eenheid Midden-Nederland heeft het onderzoek geen licht kunnen werpen op de omstandigheden waaronder de persoon om het leven kwam. De forensisch medewerkers stuitten niet op sporen van een worsteling of overmeestering terwijl het slachtoffer wel een onnatuurlijke dood zou zijn gestorven. Het onderzoek naar de achtergronden wordt voortgezet, aldus de woordvoerder. Over de identiteit van de dode man of vrouw doet de politie voorlopig geen mededelingen.