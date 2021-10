De politie heeft een 15-jarige jongen uit Amersfoort aangehouden, die ervan wordt verdacht minimaal drie vrouwen al fietsend in hun billen te hebben geknepen. Na meerdere aangiftes, wist de politie de tiener op te sporen en hem aan te houden.

De zaak kwam onder de aandacht toen Chantal* in het AD eind augustus vertelde op de Zevenhuizerstraat in Hoogland te zijn betast door een fietser. Waar ze in eerste instantie niet aan aangifte dacht, werd ze door anderen aangespoord dit tóch te doen.

"Ik was niet van mijn fiets getrokken, niet bestolen en ook niet mishandeld. Waarom zou ik dan de politie inschakelen? Nu weet ik dat antwoord: omdat iemand met zijn klauwen van een ander moet afblijven", aldus Chantal destijds.

En dat blijkt nu niet voor niets: Chantal was in augustus niet de enige die door een man in haar billen is geknepen. Na publicatie van het verhaal volgden nog twee aangiftes, waarbij de politie sterk het vermoeden had dat het om dezelfde dader ging.

"We hadden al vrij snel een duidelijk signalement", aldus Hans Meuleman, woordvoerder van politie Midden-Nederland. "Ook hebben we de camerabeelden bekeken en de wijkagent van Hoogland herkende hem."

Dit zorgde ervoor dat een vijftienjarige jongen uit Amersfoort kon worden aangehouden. Hij is inmiddels gehoord door de politie en heengezonden. "Wij hebben de zaak overgedragen aan het Openbaar Ministerie. Of en waarvoor de minderjarige wordt vervolgd, ligt nu daar. Wij zijn blij dat hij herkend werd en hopen veiligheid aan de mensen terug te geven: het is natuurlijk niet niets, als je op de fiets opeens in je billen wordt geknepen."

* De naam Chantal is gefingeerd in verband met de privacy. De echte naam van het slachtoffer is bij de AD-redactie bekend.