Zwembad Hoogland moest de hele zaterdagochtend de deur gesloten houden vanwege een inbraak. Via een geforceerde deur aan de achterkant van het gebouw, zijn ongenodigde gasten in de nacht van vrijdag op zaterdag binnen geweest.

De inbraak heeft vooral voor veel schade en overlast gezorgd. Volgens bedrijfsleidster Annemarie Bouwman is er niets uit het pand meegenomen. "We hebben veel geluk gehad. De inbrekers zijn bij de receptie geweest, op zoek naar geld. Maar gelukkig is er nooit iets aanwezig."

Na het opruimen van het glas uit de geforceerde deur en wat andere schoonmaakwerkzaamheden, kon het zwembad tegen twaalf uur de deuren alsnog openen. "Het was allemaal even schrikken, maar het zwemmen kan voor iedereen weer gewoon doorgaan."