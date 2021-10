Een bedrijfspand aan de Centurionbaan in Soesterberg wordt een half jaar lang gesloten. Dat heeft de burgemeester van Soest beslist na de vondst van drugsgerelateerde spullen, begin juli.

Het bedrijfspand mag zes maanden lang door niemand betreden worden. Dat moet ervoor zorgen dat het onder criminelen niet langer bekendstaat als bruikbare locatie.

In juli werden er in het gebouw 'goederen aangetroffen die gebruikt kunnen worden voor het voorbereiden, vervaardigen en de handel in drugs', zo meldt de gemeente Soest. Als het half jaar voorbij is, kan de eigenaar het gebouw weer gebruiken als bedrijfspand.