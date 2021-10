De 34-jarige man die vastzit vanwege mogelijke betrokkenheid bij de dood van een 34-jarige vrouw uit Heerlen blijft twee weken langer in voorarrest. Dat heeft de rechter-commissaris van de rechtbank Midden-Nederland maandag bepaald.

De man wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van de vrouw. Haar lichaam werd afgelopen donderdag gevonden bij De Witte Bergen in Eemnes. De vrouw bleek al ruim een week vermist te zijn. Uit berichten op sociale media, die haar naasten plaatsten, valt op te maken dat ze sinds 28 september niet meer was gezien.

De 34-jarige man, die geen vaste woon- of verblijfplaats heeft, werd afgelopen vrijdag op de Bunschoterstraat in Amersfoort aangehouden. De politie vermoedt dat hij een link heeft met de vondst van de vrouw. Op welke manier de man betrokken is, kon de politie vrijdag nog niet zeggen. "Wij kunnen in verband met het onderzoek hier niets over melden", liet een woordvoerder weten.

Wel zoekt de politie nog naar getuigen. Veel vragen zijn namelijk nog niet beantwoord. Zo is het niet duidelijk of de auto waarin het lichaam van de vrouw werd gevonden nog op andere plaatsen is gezien.