De herdenking van de vermoorde vrouw op de parkeerplaats van hotel De Witte Bergen bij Eemnes is zondag op het laatste moment afgelast. Of dat gebeurde op last van de politie is niet duidelijk.

Het 34-jarige slachtoffer, een geboren en getogen Utrechtse met een woonadres in Heerlen, kwam volgens de politie door geweld om het leven. Op het moment dat de auto met haar lichaam werd gevonden, was ze ruim een week vermist. Een dag na de ontdekking verrichte de politie een arrestatie in de zaak. Op de Bunschoterstraat in Amersfoort werd een 34-jarige man aangehouden zonder vaste woon- of verblijfplaats. Terwijl de politie zwijgt over de identiteit van de verdachte wordt op online-misdaadplatforms openlijk de link gelegd met de partner van de vrouw, een voormalig president van een inmiddels verboden motorclub. Verboden De politie, die dat zondagmiddag niet kon bevestigen, zou de herdenking hebben verboden na een dodelijke schietpartij op zaterdagavond in een Utrechts café. De betrokkenen in beide misdrijven zouden elkaar hebben gekend of behoren tot hetzelfde milieu. Volgens een politiewoordvoerder betreft het vooralsnog twee aparte onderzoeken.