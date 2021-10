Politie-agenten in kogelwerende vesten sloegen vrijdagavond onder de ogen van winkelend publiek op het Eemplein in Amersfoort een man in de boeien. Hij werd daarna afgevoerd in een surveillance-auto.

Volgens een woordvoerder van de politie-eenheid Midden-Nederland rukten de collega's uit in vol ornaat na een melding van een ernstige bedreiging op het plein of in een van de winkels aan het plein. Wie er werd bedreigd en op welke manier, kon ze vrijdag niet zeggen. "Het was in elk geval serieus genoeg om beschermende kleding aan te trekken en iemand aan te houden", luidde het korte commentaar.