Aan de Kwekersweg in Amersfoort is zaterdagochtend omstreeks 10.10 uur een vrouw op leeftijd met haar scootmobiel tegen een slagboom aangereden.

De slagboom stond naar beneden omdat de brug geopend was. Omstanders verleende de eerste hulp. Door de botsing raakte de vrouw gewond, ze is behandeld door het ambulancepersoneel en is overgebracht naar het ziekenhuis.