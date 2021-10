Gegevens van medewerkers én leerlingen van de Auris Professor Groenschool liggen op straat. De school uit Amersfoort is getroffen door een aanval op haar netwerk. "In enkele gevallen is er sprake van gegevens waaraan mogelijk een hoger risico is verbonden."

Het datalek werd woensdagmorgen 29 september ontdekt, maar de woordvoerder van de school wil of kan niet vertellen hoe dit is ontdekt. "In verband met het onderzoek doen wij daar geen verdere mededelingen over."

Direct na de aanval zijn beveiligingsmaatregelen genomen. Welke dit zijn, mag Auris niet vertellen. Wel is samen met een externe specialist een onderzoek uitgevoerd. Hieruit kwam naar voren dat voornamelijk bedrijfsgegevens op straat kwam te liggen.

"In beperkte mate ook verouderde gegevens van medewerkers en cliënten over de periode 2004 tot en met 2021", laat de school aan de Hooglandseweg-Noord weten. Die geeft onderwijs aan kinderen van 4 tot dertien jaar, die moeite hebben met taal en horen.

Volgens de school gaat het in enkele gevallen om gevoelige informatie. Wat hiermee bedoeld wordt, kon de woordvoerder in belang van het onderzoek niet duiden. "De komende periode nemen we rechtstreeks contact op met de betreffende medewerkers en cliënten."

De locaties van Auris blijven gewoon open: lessen, behandelingen en afspraken met cliënten en leerlingen gaan door. "Vanwege de veiligheid zijn alle systemen tijdelijk buiten gebruik (geweest). Op dit moment wordt stapsgewijs het Auris-netwerk heropend."

Auris heeft bij de politie aangifte gedaan van diefstal en de aanval is ook gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. "Wij hebben er geen controle over waar de gestolen gegevens terechtkomen. Dat is helaas gebruikelijk in dit soort situaties en valt niet te voorkomen. We hebben onze systemen extra beveiligd tegen dit soort aanvallen."