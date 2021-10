In weerwil van de landelijke trend, gaat Amersfoort geen gebruikmaken van QR-polsbandjes. In overleg met de nachthoreca is besloten te blijven werken met de QR-code op de telefoons, aldus de gemeente.

Via de mobiele telefoon de coronacheckapp laten zien. Op die manier werkt Amersfoort al twee weekenden en ook de komende weken lijkt deze methode te blijven. Waar steden als Breda, Utrecht en Maastricht wél werken met corona-polsbandjes, voelt Amersfoort er niets voor.

"We zijn in gesprek over de bandjes met de horeca via de pleincoördinatoren", laat gemeentewoordvoerder Iris van Veen weten. "Het lijkt er na een aantal gesprekken op dat er nu niet veel animo is voor de polsbandjes. Als dat verandert, voeren wij het gesprek uiteraard verder met de horeca."

"Het voegt ook niets toe", vindt Maicel van den Heuvel, eigenaar van café Lapart op de Hof. "We werken toch al met een deurbeleid. Je controleert wie er naar binnengaat en dan is het toch net zo makkelijk om ook even die app te scannen?"

Dat vindt ook John Janssen, die met 'zijn' café Bubbles ook gevestigd is op De Hof in het centrum van Amersfoort. "In de afgelopen twee weken heb ik er één probleempje mee gehad. Toen haperde de app bij een meisje, maar dat was na enkele minuten ook weer verholpen. Zo'n app is een prima middel en eerlijk is eerlijk: mensen zijn er al aan gewend om de QR-code te laten zien, hoe gek dat misschien ook is."

"Als je met bandjes gaat werken, heb je toch ook iemand aan de deur nodig om dit te controleren", vraagt Thomas Kruip van De Karseboom zich hardop af. "Dan kan je net zo goed die QR-code houden. Dat scheelt je als gemeente ook een hoop geregel."