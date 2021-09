Beduidend meer niet-gevaccineerden hebben deze week in Amersfoort een prik in de bovenarm gekregen. De GGD Utrecht merkt een duidelijke stijging, met afgelopen donderdag als piekmoment.

Op de persconferentie van dinsdag werd bekend dat bezoekers van horeca, theatervoorstellingen, sportevenementen en festivals verplicht worden een vaccinatie- of testbewijs te tonen. Dit heeft niet-gevaccineerden mogelijk over de streep getrokken.

Donderdag was het bij de Adventkerk - sinds drie weken de enige vaccinatielocatie in Amersfoort - zo druk, dat de GGD opriep niet meer te komen. De vestiging aan de Ringweg Kruiskamp is alleen op donderdag toegankelijk. Het is er vrije inloop. ,,Het is drukker geworden, maar we kunnen dat niet direct herleiden naar de persconferentie van eerder deze week”, aldus GGD regio Utrecht-woordvoerder Nienke Trommelen. ,,Er is wel een stijgende lijn.”

Hoewel de meningen over de invoering van de coronapas over het algemeen positief zijn, is er ook weerstand. Zo spreken tegenstanders van ‘vaccinatiedwang’, maar volgens minister De Jonge is dat niet juist. Hij refereert aan het feit dat een coronatest ook toegang kan geven tot evenementen.

Sporadische piekmomenten

In ieder geval blijkt uit cijfers dat het bij de priklocatie drukker is geworden. In de eerste week van de vrije-inlooplocatie stapten 63 personen naar binnen, in week twee waren het er zo’n 200. Afgelopen donderdag was het piekmoment met 300 prikken en moest de GGD oproepen niet meer naar de Adventkerk te komen. ,,Het komt helaas sporadisch voor dat we dit bericht uit moeten doen, maar dit is ook inherent aan de vrije inloop. Het kan voorkomen dat er een hoge opkomst is, we hebben geen invloed op de spreiding.”