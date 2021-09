De politie heeft vrijdagavond sinds 21.45 uur een grootschalige zoekactie gedaan in de omgeving van het Sabapad in Amersfoort. Een getuige deed melding van een vrouw die zou worden achtervolgd door een man en daarbij om hulp zou hebben geschreeuwd.

De politie was met negen eenheden aan het zoeken naar de mogelijk betrokken man en vrouw in de omgeving van dit deel van het Bergkwartier in Amersfoort. Daarbij werden een politiehelikopter en een speurhond ingezet.

De zoekactie heeft niet geleid tot het opsporen van de man of vrouw, zegt een politiewoordvoerder zaterdagochtend. "We hebben niemand aangetroffen en weten ook niet of er sprake was van een reële dreiging of een grap. Gelet op de aard van de melding zijn we er massaal op af gegaan.''

De zoektocht is 's nachts gestaakt en er wordt momenteel geen verdere actie ondernomen.