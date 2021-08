Aan de Woestergijgerweg in Amersfoort is zaterdagmorgen rond 10.10 uur een brand ontstaan in een flat.

Door nog onbekende oorzaak ontstond er brand in een slaapkamer op begane grond van een flatgebouw. Dit ging gepaard met veel rookontwikkeling. Aanvankelijk liet de brandweer de brand opschalen tot middenbrand, uiteindelijk bleek het volgens woordvoerder Patricia van Tricht van de veiligheidsregio mee te vallen.

Een kind is samen met een kat en vier kittens uit de brandende woning gehaald. Waarom andere bewoners niet zelf het kind hebben meegenomen, is niet duidelijk. De dierenambulance heeft de dieren opgehaald.

De schade bleef beperkt tot de slaapkamer, de rest van de woning heeft wat roetschade. De ambulancedienst heeft één persoon gecontroleerd op rookintoxicatie, maar die hoefde niet naar het ziekenhuis.