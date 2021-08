24 scooters, zeventien auto's, drie motoren en twee aanhangers: dat is het wagenpark dat op een gemiddelde dag in Nederland gestolen wordt. In de eerste zes maanden van dit jaar ging het in totaal om zo'n 8,3 duizend voertuigen, tegenover zo'n 11,2 duizend in dezelfde periode vorig jaar. Ook in onze regio werden flink wat voertuigen gestolen.