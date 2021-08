Het is een stuk rustiger deze zomer in de Amersfoortse buurten en wijken als het gaat om straatfeesten en kleinschalige bijeenkomsten. Zo is de levendige rommelmarkt in het Vermeerkwartier afgelast en het reizende buurtfestival Corazon Express drastisch ingekort.

Voor wijkbewoners in het Vermeerkwartier is het een van hoogtepunten van het jaar: de eerste zaterdag van september rommelen in andermans afgedankte zolderspullen. De coronaregels zijn zo streng, dat de organisatie heeft besloten het buurtevenement af te gelasten.

"Voor het eerst is een vergunning nodig, want op de rommelmarkt komen meer dan 150 mensen af. Dan ben je een evenement met doorstroom-locatie. Wat dat voor ons zou betekenen? Toegangscontroles, een aparte in- en uitgang en een vergunning van 200 euro", zegt Gonnie Leguijt. "Te veel verantwoordelijkheid voor ons. Wij zijn gewoon een gezellig clubje buren dat al vijftien jaar een rommelmarkt houdt."

Volgens de gemeente Amersfoort zorgt corona in meer buurten voor een rustige zomer. Het beeld is dat er aanzienlijk minder aanvragen worden gedaan voor straatfeesten en buurtbarbecues. Cijfers heeft woordvoerder Brugt Groeneveld niet voorhanden.

"Voor een springkussen in de straat is geen vergunning nodig, enkel een melding twee weken vooraf. De betreffende afdeling heeft sterk de indruk dat straten wachten tot verderop in september. Omdat het veiliger voelt wat betreft besmettingen. Tijdens Burendag verwachten we meer drukte."

Het reizende buurtfestival Corazon Express, dat in juli en augustus buurtparken aan zou doen, is drastisch ingekort. Vier weekeinden zijn komen te vervallen wegens gebrek aan belangstelling. "Er kwamen te weinig reserveringen, mensen zijn blijkbaar met vakantie. Jammer natuurlijk", reageert bedenker Dirk-Jan Stip. De laatste Corazon Express op 29 augustus in Vathorst gaat wel door.