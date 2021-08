Een witte Ferrari California - nieuwwaarde zo'n 245.000 - is zaterdagavond gecrasht op de Zuidersingel in Eemnes. De snelle sportwagen was te huur bij Experience Events in het dorp.

Tegen 18.30 uur verloor de jonge bestuurder van de Ferrari de macht over het stuur, zo'n honderd meter voorbij de rotonde op de Laarderweg. De auto vond zijn weg tussen de bossages, klapte op een boom en kwam op het fietspad tot stilstand.

Volgens getuigen zou de bestuurder van de Ferrari California bij het verhuurbedrijf werken; hij droeg bedrijfskleding van Experience Events. De jonge man werd flink overstuur opgevangen. Zover bekend raakte hij niet gewond.

De Ferrari raakte door de klap zwaar beschadigd. De brandweer moest eraan te pas komen om de vernielde boom om te zagen. Tijdens de hulpverlening was de Zuidersingel afgesloten voor alle vervoer.