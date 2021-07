Belangenorganisaties COC Midden-Nederland en stichting Keiroze willen een regenboogmonument in Amersfoort. De organisaties zijn om die reden een inzamelingsactie begonnen.

Bij de plek achter Onze Lieve Vrouwetoren moet de lhbti-gemeenschap de beruchte Roze Zaterdag uit 1982 kunnen herdenken. Die dag in Amersfoort liep uit op rellen. Drie optochten met homo's, lesbiennes en sympathisanten richting het centrum werden bedreigd, bespuugd en bekogeld met uien en eieren.

"De lokale bevolking liet zich van de slechtste kant zien", aldus Jos Houtveen, woordvoerder van Stichting Keiroze Amersfoort. "Een grote groep jonge Amersfoorters was in die tijd onbekendheid met homoseksualiteit. Dat lag toen nog in de taboesfeer. Het is een zwarte bladzijde in de geschiedenis van Amersfoort."

COC Midden-Nederland en stichting Keiroze hebben inmiddels 5.000 euro ingezameld. Het streefbedrag ligt op 10.000 euro. Er zijn al verschillende kunstenaars benaderd voor het ontwerp van het monument. "Het moet geen steen in de grond worden, maar een tastbaar beeld", aldus Houtveen.