Het aantal medewerkers van het Kringloopcentrum Amersfoort-Leusden liep vorig jaar met bijna een derde terug, van 583 naar 424. Daardoor werd er in 2020 ook fors minder ingezameld.

Dat blijkt uit het zojuist gepubliceerde jaarverslag. Vanwege het gevaar op besmetting was het voor taakgestraften en cliënten uit de dagbesteding na de uitbraak van corona niet toegestaan zich op de werkvloer te begeven. Daarnaast was er ook een groep medewerkers die dat niet aandurfde.

Dit, en ook de lockdown, had gevolgen voor de verwerking van de goederenstroom. Directeur Mieke Bleij: "We konden minder spullen verwerken."

In 2020 zamelde het kringloopcentrum een kleine drie miljoen kilo aan goederen in. Een jaar eerder was dat nog meer dan 3,5 miljoen kilo. Van alles wat binnenkwam, werd 44 procent verkocht in de winkels aan de Zwaaikom in Amersfoort en aan de Bedrijfsweg in Leusden.

Het personeelsbestand, waartoe ook mensen met een dienstverband en vrijwilligers behoren, zal, verwacht Bleij, in de loop van dit jaar zijn oude omvang weer bereikt hebben. Om meer klanten te trekken, breidt het kringloopcentrum de vintage-afdeling uit. "Dat moet een 'belevingshoek' worden, waar je ook een kopje koffie kunt drinken. Met funshoppen willen we klanten achter het internet vandaan zien te krijgen."