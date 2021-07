Het zoeken naar het juiste straatnaambordje is straks een minder lastige opgave. In Amersfoort is gestart met enkele blauwe bordjes van huizen te halen en op zichtbare locaties te plaatsen.

Wie straks in de wijken Zielhorst en Schothorst rijdt, ziet de straatnaambordjes al bijna niet meer aan de gevels hangen. Jarenlang hingen de namen aan huizen, maar nu worden ze verplaatst naar vooral lantaarnpalen. "Daarmee is het bord van beide kanten leesbaar en is er minder kans op overgroeiing van groen", duidt gemeentewoordvoerder Judith Wildbret de verandering.

Met de twee wijken in het noorden van Amersfoort is de afgelopen periode bewust gestart. Hier stond al een vervangingsronde gepland, waarbij verouderde straatnaambordjes worden vernieuwd en gecontroleerd op nut en noodzaak.

"De straatnaamborden die nu op gevels hangen worden vanwege leesbaarheid en eenduidigheid vervangen door exemplaren aan een lantaarnpaal of 'mast vlaggend' in de straat."

Niet overal

De kans is groot dat inwoners van andere wijken straks ook hun straatnaam hoog aan een lantaarnpaal zien hangen. Zo wordt er de komende periode in alle wijken kritisch gekeken naar de locatie én zichtbaarheid van de bordjes. "Het exacte schema van controle en vervanging ken ik niet, maar Zielhorst en Schothorst zijn in elk geval dus dit jaar aan de beurt."

Wilbret wil wel benadrukken dat het niet verboden is om de blauwe borden aan huizen te laten hangen, maar dat in sommige gevallen de zichtbaarheid daardoor wel beperkt is. Toch zijn er ook zat bordjes die wél goed zichtbaar zijn. "We gaan dus ook niet overal straatnaamborden verplaatsen of vervangen."