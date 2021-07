Vanaf maandag 2 augustus is geen afspraak meer nodig voor het krijgen van een vaccinatie bij de GGD-locatie in Amersfoort. Dat geldt alléén voor mensen die nog geen eerste vaccinatie hebben gehad en géén vaccinatieafspraak hebben staan.

De vrije inloop geldt van 2 tot en met 29 augustus. Langskomen kan elke dag van 9.00 tot 17.00 uur in de Amersfoortse Rijtuigenloods. Op andere GGD-locaties in de regio was het al mogelijk om een prik te krijgen zonder afspraak. Dat kan één dag in de week tussen 14.00 en 17.00 uur.

In Baarn en Eemnes kan dat op maandag, in Bunschoten en Renswoude op dinsdag, in Leusden en Woudenberg op donderdag en in Soest op vrijdag.