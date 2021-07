Ruim de helft van bedrijven in Regio Amersfoort, die een deel van de loonkosten wegens corona vergoed kregen, lopen het risico dat geld weer kwijt te raken. Niet per se omdat ze die overheidstoelage niet verdienen, maar omdat ze niet weten dat ze hun financiën zelf moeten aangeven.

Het gaat om de NOW-regeling, waarmee bedrijven een groot deel van hun loonkosten vergoed krijgen als ze ten minste 20 procent omzetverlies zouden draaien wegens corona. 2.845 werkgevers uit regio Amersfoort kregen die vergoeding, maar slechts 1602 van hen, ruim 40 procent, heeft de financiële cijfers doorgegeven aan het UWV. De cijfers zijn nodig om te bepalen of daadwerkelijk genoeg verlies is geleden om recht te hebben op de vergoeding.

Wie de financiële cijfers van z'n bedrijf niet doorgeeft vóór 31 oktober, moet de NOW-toelage per definitie terugbetalen. Uit een eigen onderzoek van het UWV blijkt dat 37 procent van de 5400 ondervraagde werkgevers niet weet dat ze dit zelf moeten doen. Janet Helder, bestuurslid bij UWV noemt de resultaten van dat onderzoek 'zorgwekkend.' "Het is belangrijk dat werkgevers weten dat ze zélf in actie moeten komen", zegt zij. De cijfers hebben betrekking op Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Leusden, Nijkerk, Soest en Woudenberg.