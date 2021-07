DierenPark Amersfoort heeft drie nieuwe uilskuikens erbij. Goed nieuws voor alle Harry Potterfans, het zijn namelijk sneeuwuilkuikens, hetzelfde ras als Hedwig, de uil van de jonge tovenaar.

De uilskuikens lijken met hun grijze verenkleed nu nog niet op hun ouders, maar de komende tijd zullen hun donsveertjes langzaamaan omgewisseld worden voor de herkenbare, witte veren. "Bij één van de kuikens zijn net boven de poten al een paar witte veertjes te spotten," vertelt dierverzorger Mirthe Wesbonk.

Aan de sneeuwuilen kun je makkelijk zien of het mannetjes of vrouwtjes zijn. "Mannelijke sneeuwuilen zijn meestal helemaal wit, maar de vrouwen hebben donkere vlekken op hun verenpak. De vrouwtjesuil valt hierdoor minder op." De uilen broeden op de grond, met de zwarte stippen is de vrouwtjesuil daardoor beter gecamoufleerd in de sneeuw.

Sneeuwuilen komen in het wild voor in de noordelijke gebieden van Amerika, Europa en Azië. Hoewel de diersoort nog niet bedreigd is, zou daar zomaar verandering in kunnen komen. "De verandering van het klimaat en de verstoring van het leefgebied zorgen ervoor dat het aantal sneeuwuilen steeds kleiner wordt," vertelt Wesbonk.

De drie kuikens verlaten af en toe het nest

Wie de kuikens met eigen ogen wilt zien, moet geluk hebben. "De drie kuikens verlaten af en toe het nest en gaan samen aan de wandel door het verblijf," vertelt Mirthe. Bij de Sneeuwuilen zorgen beiden ouders voor de jongen. "Vader en moeder verzorgen de kuikens samen. Ook vader geeft ze dus te eten. Sneeuwuilen zijn echte vleeseters; zij eten kleine prooidieren, zoals muizen. Bijzonder aan uilskuikens is dat zij al vrij snel na de geboorte hetzelfde voedsel eten als hun ouders. Na een paar dagen zagen wij één van de kuikens al een complete muis verorberen," vertelt Mirthe.