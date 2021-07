Het ministerie van Infrastructuur start een onderzoek naar de 'diverse klachten' die het heeft ontvangen over Lead Healthcare, een bedrijf dat coronatests uitvoert voor reizigers. Op basis van de uitkomst van het onderzoek en eventueel aanhoudende klachten, kan Lead als testaanbieder worden uitgesloten.

Bij het verantwoordelijke ministerie van Infrastructuur zijn de signalen bekend dat commerciële testbedrijven niet altijd op tijd een testuitslag leveren. "Daarnaast zien we helaas dat een aantal testaanbieders minder serieus met het testen van reizigers omgaat en niet voldoet aan de voorwaarden die we aan hun dienstverlening hebben gesteld", zegt een woordvoerder.

Enkele aanbieders zijn hier al informeel op aangesproken, en vorige week stuurde het ministerie nog een officiële brief "om nogmaals te wijzen op de kwaliteit van deze dienstverlening."

In de media en op sociale platforms als Facebook klagen tal van Nederlanders over de dienstverlening van Lead Healthcare. Vaak komen de testuitslagen, veelal nodig voor een reis naar vakantiebestemmingen, niet of veel te laat binnen.

Sommige mensen vertellen dat ze urenlang aan de telefoon hebben gehangen, waarna de verbinding is verbroken. Twentse Courant Tubantia maakte melding van een locatie waar mensen naartoe werden gestuurd, maar waar helemaal geen testcentrum bleek te zijn.

Fouten

Lead Healthcare gaf eerder aan AD toe fouten te hebben gemaakt. "De problemen begonnen eigenlijk bij het laboratorium dat de vraag niet aankon'', legt directeur David van Hartskamp opnieuw uit. "Daarna zijn we van de regen in de drup geraakt. Franchisenemers bleken locaties te hebben aangedragen die niet bestonden. Van hen hebben we nu afscheid genomen."

Volgens Van Hartskamp staat hij sinds vorige week dagelijks in contact met het ministerie. Hij is niet bang om uitgesloten te worden als aanbieder voor reizigerstesten. "We zijn een kwalitatieve club, die hebben meegedaan aan testen voor toegang en het Songfestival hebben mogelijk gemaakt, dus ik heb er alle vertrouwen in."