De reclassering adviseert tbs op te leggen aan een 27-jarige man die vorig jaar oktober in Amersfoort op het Neptunusplein een andere man aanviel en twee vrouwen in het gezicht spuugde. Dat bleek woensdag op een pro-formazitting bij de Utrechtse rechtbank. De strafzaak wordt volgende maand inhoudelijk behandeld.

De verdachte uit Utrecht zou het slachtoffer op 19 oktober meerdere keren tegen het hoofd hebben geschopt en met beide voeten op het hoofd hebben gestampt. Het Openbaar Ministerie legt de man poging tot doodslag ten laste, dan wel poging tot zware mishandeling. Daarnaast staat hij terecht voor belediging van de vrouwen die hij kort daarvoor had bespuugd.

"Het was een wederzijds conflict, ik kan er ook niks aan doen hoe ik in deze situatie terecht ben gekomen. Maar ik zat die dag ook niet lekker in mijn vel", vertelde de verdachte via een videoverbinding vanuit het Huis van Bewaring. Daar gaat het inmiddels een stuk beter met hem. "Aan mijn gedrag is niet te zien dat ik onstabiel ben of een gevaar", aldus de Utrechter. "Er zijn alleen positieve verhalen over mij in de PI. Dat is een vooruitgang."

Om een klinische opname mogelijk te maken had zijn advocaat voorafgaand aan de zitting schriftelijk verzocht het voorarrest van haar cliënt te schorsen, maar dat verzoek wees de rechtbank af. Hoewel de rechters uit de rapportages in het strafdossier opmaakten dat de man zeer gemotiveerd is voor behandeling, vonden ze zijn persoonlijke belang op dit moment nog minder zwaar wegen dan het maatschappelijk belang omdat het om een ernstig feit ging en de man al eerder voor geweldsdelicten is veroordeeld. Bovendien speelde mee dat de inhoudelijke behandeling van de zaak, op 24 augustus, niet lang meer op zich laat wachten.