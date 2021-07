Klemgereden, bedreigd met een pistool en gedwongen om 2800 euro te betalen. Met dat verhaal stapten twee broers uit Soest vorig jaar naar de politie, maar was het ook de waarheid? Vanwege de verschillende wisselende verklaringen van de broers sprak de Utrechtse rechtbank de 26-jarige verdachte Khalid O. uit Utrecht vrij.

De Soesters riepen vorig jaar juli de hulp van de politie in omdat ze door de verdachte zouden worden afgeperst. Volgens de jongste broer was hij begin 2020 door O. bij een tankstation klemgereden en met een pistool bedreigd. De Utrechter eiste geld omdat de Soester zijn zwangere vrouw van de weg zou hebben gereden, aldus de broer in zijn aangifte.

Uiteindelijk zou hij eind maart 2800 euro aan de verdachte hebben overhandigd, maar daarna zou O. in juli nog eens 12.500 euro hebben geëist. In een gesprek met de oudste boer zou de Utrechter onder meer hebben gedreigd om een handgranaat bij hun ouders naar binnen te gooien.

"Ik ben me hier aan het verweren tegen iets wat niet is gebeurd. Ik heb dit allemaal niet gedaan", bleef O. dinsdag in de rechtszaal zijn onschuld benadrukken. Volgens de Utrechter had hij wel een geschil met de jongste broer omdat die hem voor 12.500 euro vijf Rolex-horloges zou hebben verkocht, maar er slechts eentje had geleverd. Van bedreigingen of afpersingen zou echter geen sprake zijn.

'inconsistente en leugenachtige' verklaringen

De verdachte en zijn raadsman wezen op de verschillende 'inconsistente en leugenachtige' verklaringen van de broers. De jongste broer ontkende later onder meer dat hij was klemgereden en met een pistool bedreigd. Ook beweerde de Soester dat de Utrechter bij het overhandigen van het geld in maart een enkelband had gedragen, maar die had O. in februari al doorgeknipt. De Utrechter was sindsdien voor de politie op de vlucht.

Ondanks toezeggingen aan de politie om de dreig-sms'jes en -appjes te laten zien die hij van de verdachte zou hebben ontvangen, was de jongste broer daar nooit mee over de brug gekomen. Dat deze berichten zouden zijn gewist door een telefoon-update, noemde de advocaat 'onbegrijpelijk en ongeloofwaardig'.

Ook de officier van justitie noemde het 'frustrerend' dat broers zich na de aangifte weinig meewerkend hadden getoond. "Het ging allemaal niet van harte terwijl zij de politie eigenlijk om hulp vroegen." Hoewel hij wel dacht dat er zich iets had afgepeeld tussen de broers en de Utrechter, was hij niet overtuigd dat de broers de waarheid spraken.