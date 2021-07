Een 22-jarige man die zijn twintigjarige vriendin in Amersfoort heeft geschopt en geslagen, is dinsdag door de politierechter in Utrecht veroordeeld tot tachtig dagen gevangenisstraf waarvan zestig dagen voorwaardelijk. De rechter legde ook een contactverbod op dat nog zes maanden duurt.

De verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan mishandeling, vernieling en verzet tegen aanhouding in Amersfoort. Op 2 april kwam de politie naar de woning waar de verdachte samenwoonde met zijn vriendin. Het stel had afgesproken dat de verdachte zou vertrekken. Hij had zijn spullen opgehaald. Hij was toch weer teruggekomen en daarna hadden ze ruzie gekregen.

De ruimte was veranderd in een puinhoop. De vriendin zat onder de striemen en de blauwe plekken. Zij vertelde dat de verdachte dit had gedaan. De politie noteerde dat de vrouw te bang was om aangifte te doen. De verdachte werd woedend toen hij werd meegenomen door de politie. De agenten moesten veel geweld gebruiken om de verdachte op het bureau te krijgen.

Boos

De verdachte was nog altijd boos om dat geweld van de politie. De man zat twintig dagen in voorarrest vast en het is hem verboden om in Amersfoort te komen. Er is nog steeds een contactverbod en hij draagt nu een enkelband. Hij gaf aan dat zijn vriendin koppen groter is dan hij en dat zij net zo schuldig was aan het geweld als hij.

De vrouw vindt het allemaal overdreven wat justitie met haar vriend doet. Ze vertelde dat ze vooral was geschrokken omdat de politie zo schreeuwde tegen haar ex. We hebben samen gevochten en het is niet zo erg wat er gebeurd was, zei de Amersfoortse. Het Openbaar Ministerie (OM) eiste ook nog 130 uur werkstraf. De verdachte heeft volgens zijn advocaat zeker 200 uur werkstraf aan straffen openstaan. Dat zou hem te veel worden. Daarom schrapte de rechter de taakstraf.