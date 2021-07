Het is opnieuw niet gelukt de stijgende lijn van het aantal geregistreerde meldingen van overlast van personen met verward gedrag te doorbreken. Voor het vierde jaar op rij zien de gemeente Amersfoort en de politie het aantal meldingen oplopen.

Mede door het vele thuiswerken, wordt pijnlijk zichtbaar dat er regionaal veel overlast is van mensen met verward gedrag. Dat is ook terug te zien in Amersfoort, waar de registraties met 11 procent stegen. Vorig jaar kwamen er in de periode van de maanden januari tot en met juni 558 meldingen en in het eerste half jaar van 2021 bleken dit er 618 te zijn.

Dit alles staat te lezen in het veiligheidsrapport. Dit document wordt in opdracht van de gemeente Amersfoort twee keer per jaar gemaakt door Bureau Regionale Veiligheidsstrategie Midden Nederland. Zij geven aan dat de stijging mogelijk komt doordat mensen vaker thuiswerken. "Signalen van personen met verward gedrag vallen daardoor eerder op."

Er is echter ook goed nieuws. De criminaliteit in Amersfoort daalde mede door de coronamaatregelen. Deze positieve trend zette zich óók door bij de overige misdrijven in het eerste half jaar van 2021.

Criminaliteit wordt minder

Zo zagen criminelen minder kans om bij woningen in te breken. Het aantal woninginbraken daalde ten opzichte van vorig jaar met 55 procent, van 192 naar 87. Regionaal is het aantal woninginbraken gedaald met 28 procent. Ook het aantal geregistreerde autokraken is flink gedaald (41 procent) en komt daarmee op het laagste niveau sinds 2018.

Het aantal geweldsdelicten nam het afgelopen half jaar ook af. Waar de politie in 2020 in het eerste half jaar 317 meldingen kreeg, waren dat er de afgelopen zes maanden 263. Dat betekent een daling van 17 procent.