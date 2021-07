Het besluit van het kabinet om meerdaagse festivals af te gelasten, heeft in Amersfoort tot vragen geleid. Liefhebbers van Jazz Amersfoort en Into the Woods waren bang dat hun geliefde evenement niet door mocht gaan, nu maandag een streep is gezet door alle meerdaagse festivals tot en met 1 september.

"Laat ik eerst beginnen met te zeggen dat dit een klap voor veel ondernemers is die wél getroffen worden", aldus Maurice van de Berkt, die zich bezighoudt met Into The Woods. Dit feest in de bossen van Amersfoort is op vrijdag 10 september en op zaterdag 11 september. "Maar wij hebben geen meerdaagse festival met camping. Into The Woods wordt gezien als evenement dat op twee losse dagen plaatsvindt."

Diezelfde status heeft Jazz Amersfoort. Dit wordt gehouden van 5 tot en met 15 augustus en zij zorgen meerdere dagen voor plezier in de stad. "Wij werken met tickets, zitplaatsen en 1,5 meter afstand", legt Floor Visser uit. "Daarnaast gaan de bezoekers na een concert naar huis en daardoor is het geen meerdaags festival. Dit genomen besluit van het kabinet heeft dus geen invloed op ons."

Visser gaat er dan ook 'gewoon' vanuit dat Amersfoort straks tijdens Jazz swingt en dat komt door de al vroeg genomen maatregelen. Waar normaal iedereen door elkaar heen kan lopen én dansen, werkt Amersfoort Jazz nu met zitplaatsen op 1,5 meter.

Into the Woods

Dat is anders bij Into the Woods, waar iedereen door elkaar heenloopt, wel anders. Daarom zijn zij ietwat gespannen, maar wel positief. "Kijk, 100 procent zekerheid kan ik nooit geven... maar ik heb heel goede hoop. We houden het festival in de buitenlucht, zonder tenten. Wanneer Into the Woods plaatsvindt, heeft iedereen tot achttien jaar de kans gehad om gevaccineerd te worden, daarom vinden we het realistisch dat iedereen straks kan genieten van Into the Woods."