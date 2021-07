Met behulp van pepperspray is de politie er zondagavond in geslaagd een man te overmeesteren. De man gedroeg zich op de Oude Eemnesserweg in Eemnes agressief naar omstanders en liet zich vervolgens niet zomaar arresteren.

Rond de klok van 18.30 uur zag een automobiliste de man op straat liggen. Zij vroeg vanuit haar auto of zij kon helpen, waarna de vrouw werd bedreigd. De ingeschakelde politie kwam vervolgens met veel eenheden naar Eemnes, waaronder de hondengeleider.

Bij de Zandheuvelweg in Baarn werd de verdachte gelokaliseerd, maar gewonnen gaf hij zich niet. Pas na het dreigen met de politiehond en de inzet van pepperspray, kon de man worden aangehouden.