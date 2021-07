De Veiligheidsregio Utrecht (VRU) gaat een deel van zijn brandweervoertuigen vervangen. Waar er nu al 72 relatief nieuwe tankautospuiten in de regio rijden, komen daar de komende twee jaar nog eens 33 bovenop.

Een groot deel daarvan, 28 in totaal, moet in het najaar van 2022 door onder meer de Amersfoortse straten rijden. Het laatste deel zal in het najaar van 2023 in de regio uitrukken voor calamiteiten en vervangt de voertuigen op de posten waar nu nog oude voertuigen staan.

Welke korpsen de beschikking krijgen over nieuwe voertuigen, is nog niet bekend. Dat is afhankelijk van het bouwjaar en de technische staat van de huidige brandweerwagens.

105 nieuwe tankautospuiten

De vernieuwingsslag is onderdeel van de zogenoemde mantelovereenkomst. Deze werd in 2016 tussen Ziegler Brandweertechniek en Veiligheidsregio Utrecht gesloten voor de aanschaf van in totaal 105 nieuwe tankautospuiten. "De 48 eerder bestelde voertuigen in 2016 en 24 in 2018 zijn hier ook onderdeel van", laat Veiligheidsregio Utrecht (VRU) weten.