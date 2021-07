Na een botsing op de Amersfoortseweg in Bunschoten-Spakenburg is vrijdagavond een scooterrijder in de sloot beland. Een fietser én de scooterrijder moesten gewond mee naar het ziekenhuis.

Het ongeluk gebeurde rond 22.35 uur op de ventweg van de N199. Beide personen raakten dusdanig gewond, dat ze alle twee per ambulance naar Meander Medisch Centrum zijn overgebracht.

Waardoor de scooterrijder en de fietser met elkaar in botsing zijn gekomen, is nog onbekend.