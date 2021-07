Politie Utrecht is op zoek naar een vuurwerkgooier die zorgde voor een levensgevaarlijke brand bij een bejaarde man in Soesterberg.

De Utrechtse politie zoekt naar aanknopingspunten, vertelt een woordvoerder van Bureau Hengeveld.

"Er is op dit moment nog weinig bekend over de vuurwerkgooier die de brand eerder deze maand veroorzaakte. We hopen dat iemand hier iets meer over weet en dit dan komt melden."