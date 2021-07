Amersfoortse ondernemers uiten grote zorgen over de plannen om duizenden woningen in de regio te bouwen zoals beschreven staat in het Ontwerp Programma Wonen en Werken. Volgens Ton Voortman van de Federatie Bedrijvenkringen (FBK) gaat deze woningbouw over de ruggen van ondernemers.

In de plannen om in de regio te gaan bouwen wordt volgens hem te veel aandacht gegeven aan het inlopen van het woningtekort. "Op zich begrijpen wij dat, maar als jij tienduizend nieuwe inwoners krijgt, moet er voor hen ook werk zijn. Daar denkt de provincie volgens ons niet goed over na", zegt Voortman. De bouw van nieuwe bedrijventerreinen komt volgens hem nauwelijks voor in de plannen en daarmee zijn ondernemers de dupe van deze ontwikkeling.

"De regio Amersfoort is een goedlopende economische regio en dat kan ook zo blijven, maar als er geen ruimte meer is, zoeken nieuwe ondernemers een andere regio en verliezen we de ondernemers die willen uitbreiden omdat dat hier niet meer kan." Die situatie is volgens Voortman zorgelijk, want het zorgt voor meer mobiliteit omdat inwoners van de regio Amersfoort elders gaan werken. "Dat willen we júist niet."

De FBK gaat de komende tijd met de provincie in gesprek over dit thema.