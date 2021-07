Fietsendieven verkiezen steeds vaker de e-bike boven de 'gewone' fiets, blijkt uit een analyse van politiecijfers door de Stichting Aanpak Fiets- en E-bikediefstal. In onze regio zijn vooral e-bike eigenaren in Baarn de pineut. In deze gemeente werd in 2021 al 17 keer aangifte gedaan van een gestolen elektrische fiets.

In de eerste zes maanden van dit jaar werd in Nederland ruim 9600 keer aangifte gedaan van een gestolen e-bikes, een stijging van ruim 30 procent ten opzichte van een jaar eerder. Daarentegen daalde het aantal meldingen van 'gewone' fietsen. Hiervan kreeg de politie er in deze periode zo'n 14.000 duizend binnen, 38 procent minder dan in dezelfde periode in 2020.

De aangiftecijfers vormen het topje van de ijsberg. Het werkelijke aantal fietsdiefstallen is volgens S.A.F.E. zeker zeven keer hoger. Zo zou slechts 14 procent van de slachtoffers aangifte doen. Daarnaast wordt, vanwege de verzekering, er vele malen vaker aangifte gedaan van een e-bikes dan van andere fietsen.

Jeroen Snijders Blok, voorzitter van S.A.F.E., noemt de ontwikkelingen verontrustend. "Het aantal aangiftes neemt exponentieel toe. Om diefstal te voorkomen kunnen e-bike bezitters twee sloten gebruiken. Ook het monteren van een track & trace kan helpen. Van de gestolen fietsen met dit systeem wordt 80 procent teruggevonden."