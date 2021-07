18 mannen en 9 vrouwen reageerden de afgelopen weken op de vacature voor burgemeester van Woudenberg. Ruim een derde van de sollicitanten is lid van de VVD. Dat laat de Provincie Utrecht weten.

Van de sollicitanten zijn er tien lid van de VVD, vier van het CDA, vier van ChristenUnie, twee van GroenLinks en twee van SGP. Vanuit zowel D66 als PvdA meldde zich één kandidaat. De resterende drie kandidaten zijn geen lid van een politieke partij.

pvallend: zestien van de sollicitanten heeft géén ervaring in het openbaar bestuur. Dat was dan ook geen vereiste in de vacature. De bestuurlijke ervaring mocht ook ergens anders zijn opgedaan. Verder stond in de vacature dat de nieuwe burgemeester goed moet kunnen luisteren en dat hij of zij weet wat er speelt in de samenleving.

Het zal tot uiterlijk januari 2022 duren tot een nieuwe burgemeester wordt benoemd. Eerst maakt de commissaris van de Koning een selectie. Die wordt besproken met een vertrouwenscommissie, bestaande uit diverse gemeenteraadsleden. De vertrouwenscommissie voert daarna gesprekken met de overgebleven kandidaten.

Meer tijd doorbrengen met kleinkinderen

Titia Cnossen, de eerste ChristenUnie-burgemeester van Nederland, vertrok 31 mei na negen jaar burgemeesterschap uit Woudenberg. Ze vertrok uit eigen beweging om meer tijd met haar kleinkinderen door te kunnen brengen. Yvonne van Mastrigt is in de tussentijd waarnemend burgemeester