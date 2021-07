Een fietser is zondagavond gewond geraakt bij een botsing met een auto. Het ongeluk gebeurde op het Speeltuinpad in Nijkerk.

Rond 19.25 uur kwamen de fietser en automobilist met elkaar in botsing op een van de vele vernieuwde oversteekplaatsen in het centrum van Nijkerk. De fietser is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Over de toedracht van het ongeluk is niets bekend.