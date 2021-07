Een automobilist heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag een kostbare Porsche tegen een lantaarnpaal in Amersfoort geparkeerd. De bestuurder had te veel gedronken.

Het ongeluk gebeurde rond 1.15 uur op de Arnhemseweg-Zuid. De politie constateerde dat de automobilist behoorlijk veel alcohol had genuttigd, 815 ugl. Dat terwijl het alcoholgehalte in de adem van een ervaren automobilist mag niet hoger zijn dan 220 ugl. Voor een beginnend bestuurder geldt 88 ugl.

De politie heeft de bestuurder aangehouden en zijn rijbewijs ingevorderd. De politierechter zal de straf van de bestuurder later bepalen.