De Belastingdienst opent dit jaar een nieuw steunpunt in de regio Amersfoort. Belastingmedewerkers zijn daar beschikbaar voor hulp op het gebied van belastingen, toeslagen, invorderingen of betalingen.

De Belastingdienst opent het steunpunt in de regio Amersfoort omdat het dichtstbijzijnde belastingkantoor (in Utrecht) te ver weg ligt. Amersfoorters moeten een half uur rijden om in Utrecht te komen.

Het is nog niet duidelijk waar het steunpunt in de regio Amersfoort komt.