Het mateloos populaire Dorpsfeest Hoogland gaat net als vorig jaar niet door. Dat heeft de organisatie laten weten, vanwege onzekerheid over maatregelen rond het coronavirus. De teleurstelling is groot.

De organisatie stelt dat de onzekerheid te groot is, nadat afgelopen vrijdag strengere coronamaatregelen zijn gepresenteerd door de overheid. "Hierdoor zijn de risico's dusdanig toegenomen dat het niet goed voelt de voorbereidingen te continueren."

De organisatie verwacht volgend jaar voor het eerst in drie jaar wel weer een dorpsfeest te kunnen houden. "We vertrouwen erop in 2022 een geweldig Dorpsfeest Hoogland, zoals we dat gewend zijn, te organiseren."