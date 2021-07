In een woning aan De Boeg in de Amersfoortse wijk Kattenbroek is dinsdagavond een wietkwekerij ontmanteld.

De planten en alle toebehoren werden in beslag genomen. Of er iemand is aangehouden, is nog niet duidelijk. De politie doet verder onderzoek naar de ontruimde hennepkwekerij. Maandag is in dezelfde wijk ook al een kwekerij ontmanteld.