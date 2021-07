Het Openbaar Ministerie in Utrecht eist een gevangenisstraf van 30 maanden en tbs met dwangverpleging tegen de verdachte van een uiterst gewelddadige verkrachting in Amersfoort. Over twee weken wordt duidelijk of de rechtbank de straf overneemt.

De 28-jarige S.B uit Amersfoort vergreep zich volgens het Openbaar Ministerie op 26 augustus 2020 op ongemeen brute wijze aan een plaatsgenoot. De vrouw werd met het mes op de keel gedwongen zich aan hem te onderwerpen, zei de officier van justitie dinsdagmiddag over de confrontatie in de Amersfoortse woning.

Volgens de officier werd het slachtoffer, nadat B. bij haar had aangebeld, compleet overrompeld zodra ze de voordeur opendeed. B. duwde haar onder bedreiging van een mes de woning in. Hij droeg haar vreemd genoeg als eerste op de politie te bellen met de mededeling dat ze verkracht zou worden.

Vertraging

Omdat het hem niet snel genoeg ging, pakte de verdachte de telefoon weer af met de toevoeging dat hij haar toch wel zou verkrachten. De vrouw moest zich uitkleden en op bed gaan liggen. Haar verkrachter dreigde haar om te brengen als ze niet meewerkte, zo verklaarde ze later tegen de politie.

Het proces tegen de Amersfoorter dreigde eerder vertraging op te lopen door het uitblijven van een rapport van het Pieter Baan Centrum (PBC) in Utrecht, dat moest onderzoeken of B. in aanmerking kwam voor tbs-vervolging. Er was de rechtbank veel aan gelegen de zaak nog voor de zomer te behandelen, benadrukte de voorzitter van de meervoudige strafkamer begin juni op een regiezitting. "Dat is in het belang van de verdachte, maar meer nog in dat van het slachtoffer", zei hij destijds.

Volgens de openbaar aanklager die de zaak tegen B. leidde, twijfelden de deskundigen van het PBC aanvankelijk tussen tbs met voorwaarden en het zwaardere tbs met dwangverpleging.