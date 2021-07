Jarenlang werd er geleurd en gehoopt en nu is het gelukt; Amersfoort is dé stad in 2021 die centraal staat bij Serious Request. Ondanks dat de maatregelen in verband met coronacrisis weer zijn aangescherpt, hoopt de organisatie van het evenement mensen samen te brengen en te verbinden.

Hoe het evenement er precies komt uit komt te zien, is nog onbekend. Ook over de datum is nog niet gesproken, maar dit zal naar alle waarschijnlijkheid in de week voor Kerst plaatsvinden. Wel is dinsdagochtend door 3FM bekendgemaakt dat Amersfoort er eindelijk in is geslaagd om het evenement naar de gemeente te halen.

"Zij hebben ons benaderd en natuurlijk willen wij hieraan meewerken", laat gemeentewoordvoerder Brugt Groenevelt weten. "Echt veel meer weten wij ook nog niet."

Tijdens de jaarlijks terugkerende actie van de Nederlandse radiozender NPO3FM hopen DJ's zoveel mogelijk geld op te halen voor het goede doel. Zij doen dit door een show te presenteren, waarbij enkele dj's alle dagen zonder eten doorbrengen. De dj's draaiden de gehele dag verzoeknummers voor luisteraars, in ruil voor een donatie.

Burgemeester Lucas Bolsius maakt er al langer geen geheim van dat hij hoopte 3FM Serious Request ooit naar de stad halen. Dat dit nu midden in een corona-crisis is gelukt, mag de pret niet drukken.