De politie heeft maandag een hennepkwekerij opgerold in de Amersfoortse wijk Kattenbroek. Dat meldt de politie op Facebook.

De tip kwam van een anonieme melder. De politie heeft de hennepkwekerij, die bestond uit ongeveer vijftig wietplanten en toebehoren, in beslag genomen.

Of er een aanhouding is verricht, is niet bekend. De politie is een onderzoek gestart.