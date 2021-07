Scherpenzeel ruimt voortaan eerst het zwerfafval uit de bermen op, voordat die worden gemaaid.

Het maaien gebeurt op een andere manier dan voorheen, waardoor de verschillende planten-, kruiden- en bloemensoorten die in de bermen groeien en de vele dieren, zoals insecten die er leven (de biodiversiteit) in leven blijven. Dit kan door niet alles kaal te maaien, maar ook gedeeltes van de begroeiing te laten staan.

Een gevolg van dit minder drastische maaien is een hogere begroeiing. En daardoor wordt zwerfafval minder snel gezien door de maaiers. Hierdoor belandt het afval in de versnipperaar.

"Dat is jammer, want deze opbrengst kan ook, nadat het is opgedroogd, verwerkt worden tot bijvoorbeeld compost", aldus een gemeentewoordvoerder. "Maar dat kan niet als het vervuild is met zwerfafval."