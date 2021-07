De brandweer van Hoevelaken heeft zaterdag onder luid applaus van buurtbewoners een kraai bevrijd die vast zat in visdraad.

Rond 18.00 uur zagen bewoners de kraai worstelen in een boom aan het Christinapad. De dierenambulance werd opgeroepen, maar de medewerkers konden niet zo hoog komen om de kraai te kunnen vangen. Daarom werd de brandweer ingeschakeld. Doordat de kraai in een boom zat die boven het water hing, was het voor de brandweer enorm lastig om de vogel te bereiken.

Ook een hoogwerker was geen optie, die kon niet dicht genoeg bij de vogel komen. De brandweer heeft meerdere plekken uitgeprobeerd waar de ladder het beste kon staan. Uiteindelijk is het visdraad waarin de vogel zat verwikkeld doorgesneden, waarop de vogel de vrijheid tegemoet kon vliegen.