De amateurvoetballers weten tegen wie ze het komend seizoen gaan opnemen. De KNVB heeft vrijdag de indelingen voor de districten, van de eerste klasse tot en met de vierde klasse, bekendgemaakt.

De wijzigingen ten opzichte van afgelopen seizoen, dat wegens corona in oktober werd afgebroken en niet meer hervat werd, zijn minimaal. Zo zijn eersteklassers Roda'46 en Woudenberg opnieuw in Zuid 1 terechtgekomen.

APWC, dat na de zomer ook met een zaterdagafdeling uitkomt, is zoals verwacht in de 'Amersfoortse' vierde klasse in West 1 ingedeeld. Met tegenstanders als APWC, Cobu Boys, HVC, KVVA, De Posthoorn en VOP staat 4G bol van de stadsderby's.

De competities beginnen op 25 september. De wedstrijdprogramma's worden eind augustus bekendgemaakt.

De indelingen:

ZATERDAG

Zuid 1, 1C: Almkerk, FC De Bilt, FC Breukelen, GRC-14, Huizen, LRC Leerdam, Montfoort SV'19, Nivo Sparta, Roda'46, SVL, Sliedrecht, WNC, Woudenberg, Zuidvogels.

Oost, 1D: Bennekom, DOS'37, DTS Ede, DZC'68, DOS Kampen, Go- Ahead Kampen, Hierden, KHC, De Merino's, Nunspeet, SDV Barneveld, SVI, SVZW, csv Apeldoorn.

West 1, 2B: BFC, Benschop, CDW, CSW, Delta Sports'95, Geinoord, IJFC, JSV Nieuwegein, Loosdrecht, Maarssen, De Meern, NiTA, ASC Nieuwland, Victoria.

Oost, 2G: AVW'66, Batavia'90, FC Horst, Lelystad'67, Lunteren, OVC'85, OWIOS, Renswoude, Unicum, VRC, VSCO'61, Valleivogels, Veensche Boys, asv Dronten.

West 1, 3C: Altius, SV Baarn, CJVV, DOSC, FZO, 't Gooi, Hees, FC Hilversum, Jonathan, Laren'99, Olympia'25, TOV, VVZ'49, Zeist.

Oost, 3B: AGOVV, Advendo'57, Blauw Geel'55, Hoevelaken, ONA'53, Rood-Wit'58, SKV, Otterlo, Stroe, Terschuurse Boys, VVOP, Veenendaal, Zeewolde, Zwart-Wit'63.

West 1, 4G: APWC, Austerlitz, Cobu Boys, Eemboys, FC Driebergen, HVC, KVVA, Patria, De Posthoorn, SEC, SVMM, Saestum, VOP, 't Vliegdorp.

Oost, 4C: Achterveld, Barneveld, EFC'58, EZC'84, Ede/Victoria, Harskamp, Heerde, Prins Bernhard, SDS'55, SEH, VEVO, Veluwse Boys, Vierhouten'82.

ZONDAG

West 1, 2B: DCG, DWS, FC Weesp, Hooglanderveen, IVV, FC Jeugd, De Meer, Nieuw Utrecht, PVCV, RODA'23, SO Soest, Theole, VVIJ.

West 1, 3D: AFC Quick 1890, FC Abcoude, Amsvorde, APWC, JOGA Fortius, Ouderkerk, PVC, Rivierwijkers, Roda'46, Sporting'70, Vreeswijk, VVZA, Zwaluwen Utrecht 1911.