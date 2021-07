Metaalmedewerkers van Voestalpine-Polynorm in Bunschoten hebben opnieuw het werk neergelegd uit onvrede over de stroperige cao-onderhandelingen. Het is al de zesde staking dit jaar bij de auto-onderdelenfabrikant.

De staking is donderdag om 23.00 uur ingegaan en duurde tot en met vrijdag 23.59 uur. Volgens vakbonden FNV en CNV is driekwart van de zevenhonderd medewerkers van Voestalpine betrokken bij de staking.

Het langslepende conflict tussen Voestalpine en zijn medewerkers loopt al sinds december vorig jaar en draait om een loonsverhoging en de werktijden. Voestalpine wil het salaris van de medewerkers over twee jaar met 2,25 procent verhogen, maar dat vinden de vakbonden te weinig. Ook zijn werknemers ontevreden over de onregelmatige roosters.

Honderd jaar

"De metaalsector loopt honderd jaar achter qua arbeidsverhoudingen", aldus Murat Şekercan, bestuurder van FNV Metaal. "De medewerkers hebben het idee dat ze vijftig uur per week op de werkvloer moeten zijn, terwijl ze ook hobby's en een werkende vrouw en kinderen hebben. Ze zijn geen machines, maar mensen."

Volgens Şekercan komen er nieuwe stakingen als Voestalpine niet voor augustus met een beter voorstel komt. "Dan stoppen de medewerkers minimaal een week. Ze zijn het zat om 24 uur of 48 uur te staken. We willen de metaalwerkgevers echt pijn doen. Ze moeten daar voelen hoe de medewerkers zich voelen. Er is geen waardering en respect."