Geen speciale biertjes meer bij 't Witte Konijn op de Hof in Amersfoort. Eigenaar Helmer Wil heeft besloten de deuren na zondag 11 juli niet meer te openen.

De horecazaak vestigde zich in 2018 op de Hof en tal van bijzondere bieren moesten mensen naar 't Witte Konijn lokken. Daarin slaagde het team, zeker voor de coronacrisis, maar toch verdwijnt de eet- en drinkgelegenheid na twee jaar van het plein. "Ik twijfelde al langer en toen er een goed alternatief kwam, hapte ik toe."

"Het was geen gemakkelijke beslissing", vertelt Wil over het besluit. "De afgelopen periode was niet altijd eenvoudig en heeft mij veel tijd en energie gekost. Soms was ik 80 uur per week aan het werk. Dat houd je even vol, maar niet jarenlang. Toen een andere partij interesse toonde, ben ik na lang twijfelen tot dit besluit gekomen."

Personeel

Hij kan er niet omheen, de coronacrisis speelt hierbij ook een rol. Zeker toen de horeca na een lange periode weer open mocht, bleek het lastig om personeel te vinden. Dit alles zorgt ervoor dat de deuren na 11 juli definitief sluiten. "Wij gaan ons focussen op de brouwerij. Die blijft wel bestaan en daar gaat nu alle aandacht naar toe. Door deze keuze hoop ik iets meer vrije tijd voor mijzelf te creëren. Het huidige personeel kan hoogstwaarschijnlijk aan de slag bij de nieuwe uitbater, dat is een geruststellende gedachte."