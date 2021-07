De politie heeft een zestienjarige jongen uit Amersfoort aangehouden voor betaalfraude. De tiener stuurde naar meerdere mensen een betaalverzoek van 0,01 euro, maar in werkelijkheid stal hij de bankgegevens van de gedupeerden.

De betaalfraude gebeurde via Facebook Marketplace, de handelsplaats van Facebook voor tweedehands artikelen. Hier werden ze door een potentiële koper verleid om mee te werken aan 'een laatste controle', waarbij ze via een betaalverzoek 0,01 euro moesten overmaken.

In werkelijkheid ging de link van het betaalverzoek naar een phishingsite om zo de bankgegevens te stelen. Hierdoor kreeg de fraudeur de volledige toegang tot de rekeningen van de gedupeerden. De tiener kocht vervolgens producten bij verschillende winkels in Amersfoort.

In het onderzoek van bank ING en de politie kwam de zestienjarige jongen uit Amersfoort al snel in beeld. Hij is afgelopen maandag van zijn bed gelicht en zit zeker veertien dagen vast. De politie onderzoekt de zaak verder. Nieuwe aanhoudingen worden niet uitgesloten.